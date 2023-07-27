Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Койнова) Фекла Филиппова
(Койнова) Фекла Филиппова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Койнов Филипп
Около 1769 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец:
Койнов Филипп
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия