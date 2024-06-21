Нижегородова (Обухова) Елена Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижегородова (Обухова) Елена Исаевна

Место рождения

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Обухов Исай Григорьевич

Мать: не указана

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.07.1906

Муж: Нижегородов Федор Филиппович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
06.07.1907

Сын: Нижегородов Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Нижегородов Федор Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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