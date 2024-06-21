Нижегородова (Обухова) Елена Исаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Обухов Исай Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
06.07.1907
Сын: Нижегородов Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Нижегородов Федор Филиппович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно