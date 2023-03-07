Горинъ Василий
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Горинъ Григорий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Горинъ Логинъ
Мать ребёнка: Горина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Горина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Горинъ Терентий
Мать ребёнка: Горина Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горина Татьяна Иванова