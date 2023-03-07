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Горинъ Василий

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Горинъ Григорий

Мать: Горина Василиса Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Горинъ Логинъ

Мать ребёнка: Горина Татьяна Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Горина Татьяна Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Горинъ Терентий

Мать ребёнка: Горина Татьяна Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горина Татьяна Иванова

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