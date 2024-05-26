Матрена Феофановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
1870 О родившихся Гремячка 4 153 168 Матрона Феофан Александров нет Мария Арсеньева
Бракосочетание
1888
Муж: Петр Лаврентиевич
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Петр Лаврентиев 18 Лаврентий Данилов 1870 Гремячка Матрона Феофанова 18 Феофан Александров 1870 Гремячка
Бракосочетание
1901
1901 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1031 Дмитрий Иванов Белоусов 35 нет нет 1866 Гремячка Матрона Феофанова 33 нет нет нет 1868 Гремячка вторым браком оба
Смерть
Неизвестно