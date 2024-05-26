Матрена Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Феофановна

Матрена Феофановна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лазарев Афиноген (Феофан) Александрович

Мать: Мария Арсеньевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1870 О родившихся Гремячка 4 153 168 Матрона Феофан Александров нет Мария Арсеньева
Бракосочетание
1888

Муж: Петр Лаврентиевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Петр Лаврентиев 18 Лаврентий Данилов 1870 Гремячка Матрона Феофанова 18 Феофан Александров 1870 Гремячка
Бракосочетание
1901

Муж: Белоусов Дмитрий Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1901 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1031 Дмитрий Иванов Белоусов 35 нет нет 1866 Гремячка Матрона Феофанова 33 нет нет нет 1868 Гремячка вторым браком оба
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.