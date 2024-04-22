Казакевич Ануфрий Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1901 ст.
Сын: Казакевич Яков Ануфриевич
Мать ребёнка: Казакевич Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.
Дочь: Казакевич Александра Ануфриевна
Мать ребёнка: Казакевич Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
12.05.1912 ст.
Сын: Казакевич Никита Ануфриевич
Мать ребёнка: Казакевич Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно