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Казакевич Ануфрий Захарович

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Жена: Казакевич Мария Кузьминична

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1901 ст.

Сын: Казакевич Яков Ануфриевич

Мать ребёнка: Казакевич Мария Кузьминична

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.

Дочь: Казакевич Александра Ануфриевна

Мать ребёнка: Казакевич Мария Кузьминична

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1912 ст.

Сын: Казакевич Никита Ануфриевич

Мать ребёнка: Казакевич Мария Кузьминична

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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