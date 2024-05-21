Чуев Виталий Никитович
Место рожденияс.Чуево,Белгородская обл
Дата рождения05.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Отец: Чуев Никита Иванович
Мать: Чуева Мария Федоровна
с.Чуево,Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
17.10.1974
Дочь: Чуева Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Чуева Ольга Петровна
г.Старый Оскол.Белгородская обл
Рождение ребёнка
24.03.1976
Мать ребёнка: Чуева Ольга Петровна
г.Старый Оскол.Белгородская обл
Рождение ребёнка
28.05.1986
Мать ребёнка: Чуева Ольга Петровна
г.Старый Оскол.Белгородская обл