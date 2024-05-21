Чуев Виталий Никитович 05.03.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуев Виталий Никитович

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Место рождения

с.Чуево,Белгородская обл

Дата рождения

05.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: Чуев Никита Иванович

Мать: Чуева Мария Федоровна

с.Чуево,Белгородская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
17.10.1974

Дочь: Чуева Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Чуева Ольга Петровна

г.Старый Оскол.Белгородская обл
Рождение ребёнка
24.03.1976

Сын: Чуев Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Чуева Ольга Петровна

г.Старый Оскол.Белгородская обл
Рождение ребёнка
28.05.1986

Сын: Чуев Виталий Витальевич

Мать ребёнка: Чуева Ольга Петровна

г.Старый Оскол.Белгородская обл

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