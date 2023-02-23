(г. Первоуральск?) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно