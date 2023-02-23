(г. Первоуральск?) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(г. Первоуральск?) Дарья Алексеевна

(г. Первоуральск?) Дарья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сюлаев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close