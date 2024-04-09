Матрена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Ермолаева) Анна Кирилова
Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Ермолаева) Федосия Кирилова
Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ермолаев) Ирина Кирилова
Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ермолаева) Агафия Кирилова
Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов
Смерть
Неизвестно