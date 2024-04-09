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Матрена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Крило Иванов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Ермолаева) Анна Кирилова

Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Ермолаева) Федосия Кирилова

Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ермолаев Осип Кирилов

Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермолаев) Ирина Кирилова

Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ермолаева) Агафия Кирилова

Отец ребёнка: Ермолаев Крило Иванов

Смерть
Неизвестно

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