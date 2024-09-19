Бехтина (Бехтина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Бехтин Григорий Павлович
Мать: Бехтина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бехтин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Бехтина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бехтин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бехтин Александр Николаевич
Смерть
Около 1998