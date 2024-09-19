Бехтина (Бехтина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтина (Бехтина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Бехтин Григорий Павлович

Мать: Бехтина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бехтин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бехтин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Бехтина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бехтин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бехтин Александр Николаевич

Смерть
Около 1998

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