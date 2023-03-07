Сачков Степан Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Жена: Сачкова Мария Тимофеевна
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902