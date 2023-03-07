Сачков Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачков Степан Иванов

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1902

Жена: Сачкова Мария Тимофеевна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1902
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