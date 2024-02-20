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Рябуха Филипп Петрович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рябуха Петр Кузьмич

Мать: Рябуха Анна Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.01.1921

Сын: Рябуха Иван Филиппович

Мать ребёнка: Рябуха Параскева Юлиановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
22.01.1921

Жена: Рябуха Параскева Юлиановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Агриппина Трофимова

Смерть
Неизвестно
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