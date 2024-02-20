Рябуха Филипп Петрович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Рябуха Петр Кузьмич
Мать: Рябуха Анна Петровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.01.1921
Мать ребёнка: Рябуха Параскева Юлиановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
22.01.1921
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно