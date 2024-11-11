Лопатина Мария Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Анна Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Бондарева (Лопатина) Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
18.06.1885
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Лопатина Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Рождение ребёнка
21.08.1894
Дочь: Лопатина Минодора Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов
Смерть
Неизвестно