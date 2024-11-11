Лопатина Мария Кузмина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатина Мария Кузмина

Лопатина Мария Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Анна Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Бондарева (Лопатина) Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.

Сын: Лопатин Нестер Григорьев

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.06.1885

Сын: Лопатин Давид Григориев

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Лопатина Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Рождение ребёнка
21.08.1894

Дочь: Лопатина Минодора Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Ефимов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.