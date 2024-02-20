Дмитриева (Аягут) Александра Георгиевна
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Дата рождения25.04.1924
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1924
Отец: Аягут Георгий Алексеевич
Мать: Аягут Варвара Михайловна
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
01.01.1949
с. Красная-Поляна
Рождение ребёнка
28.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Иванович
Токмак
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Иванович
Токмак, Украина
Место жительства
Неизвестно
Кировоградская обл г Светловодск
Смерть
1991
Светловодск
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Светловодское кладбище