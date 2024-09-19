Алтухова Степанида Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова Степанида Карповна

Алтухова Степанида Карповна

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1813

Муж: Алтухов Конон Дементьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Леонтий Понкратов, Меркул Мень... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.