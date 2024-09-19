Алтухова Степанида Карповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Леонтий Понкратов, Меркул Мень... Показать все
Смерть
Неизвестно