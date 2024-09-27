Лобанов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1880
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
16.04.1885
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
15.04.1886
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Никитична
Смерть
Неизвестно