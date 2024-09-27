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Лобанов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лобанов Антон Васильевич

Мать: Лобанова (Карманова) Мария Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Ксения Никитична

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1880

Сын: Лобанов Петр Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
16.04.1885

Сын: Лобанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Лобанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Никитична

Смерть
Неизвестно

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