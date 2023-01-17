Андреев - Абрамов Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1876
Бракосочетание
20.?.1899
Рождение ребёнка
08.09.1900
Сын: Андреев - Абрамов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
20.12.1901
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
11.03.1909
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Андреев Вов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
17.05.1913
Сын: Андреев Вов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Рождение ребёнка
06.08.1917
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна
Смерть
Неизвестно