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Андреев - Абрамов Яков Дмитриевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1876

Отец: Абрамов-Андреев (дворовый) Дмитрий Андреевич

Мать: Абрамова - Андреева Дарья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1899

Жена: Андреева Наталья Пахомовна

Рождение ребёнка
08.09.1900

Сын: Андреев - Абрамов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Андреев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1909

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Андреев Вов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Андреев Вов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1917

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева Наталья Пахомовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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