Лебедьковъ Максимъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1859
Сын: Лебедьковъ Алексей
Мать ребёнка: Лебедькова Мария
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1864
Сын: Лебедьковъ Степанъ
Мать ребёнка: Лебедькова Мария
Александавскаго отряда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедькова Мария