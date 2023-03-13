Лебедьковъ Максимъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедьковъ Максимъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1859

Сын: Лебедьковъ Алексей

Мать ребёнка: Лебедькова Мария

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1864

Сын: Лебедьковъ Степанъ

Мать ребёнка: Лебедькова Мария

Александавскаго отряда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедькова Мария

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