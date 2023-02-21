Возмищева (Кондакова) Генриетта Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВозмищева (Кондакова) Генриетта Яковлевна

Возмищева (Кондакова) Генриетта Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондаков Яков Николаевич

Мать: Кондакова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Возмищев Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Возмищев Анатолий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Возмищев Анатолий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close