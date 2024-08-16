(Калачева) Пелагея Стефановна / Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калачева) Пелагея Стефановна / Степановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.10.1898 ст.

Дата смерти

После 1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1898 ст.

Отец: Калачев Стефан / Степан Иванович

Мать: Калачева Анастасия Герасимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.10.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская дочь Дария Васильевна Калачева Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Восприемник
08.07.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Калачевой Марины Степановны, девица
Восприемник
09.06.1910 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Калачевой Марии Евдокимовны, девица
Восприемник
11.11.1911 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Лукиной(?) [Козловой] Екатерины Александровны, дочери крестьян с. Давыдовского Александра Иоанновича Лукина(?) и Евгении Иоанновны
Восприемник
04.12.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Назаровой Евгении Федоровны
Упоминание
08.06.1965
Запись в МК: выд свид II-ТЧ № 298261 8/VI-1965г.
Смерть
После 1965

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