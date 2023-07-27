Сединкина (Сединкина) Марина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти04.03.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ярославцева Федосья Прокопьева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1801
Дочь: Аникина - Зырянова Епистимия Прокопьева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
17.07.1803
Сын: Сединкин Симеон Прокопьев
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
18.09.1804
Дочь: Барыкина Надежда Прокопьева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Сединкин Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Сединкин Маркел Прокопьев
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
11.03.1809
Дочь: Настасья Прокопьева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
14.12.1810
Дочь: Лукия Прокопиева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
24.04.1812
Дочь: Мавра Прокопиева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
15.08.1815
Дочь: Тихонькова Васса Прокопьева
Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев
Смерть
04.03.1834
Причина смерти: от чахотки