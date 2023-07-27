Сединкина (Сединкина) Марина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Марина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

04.03.1834

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ярославцева Федосья Прокопьева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1801

Дочь: Аникина - Зырянова Епистимия Прокопьева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1803

Сын: Сединкин Симеон Прокопьев

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1804

Дочь: Барыкина Надежда Прокопьева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сединкин Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сединкин Маркел Прокопьев

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Рождение ребёнка
11.03.1809

Дочь: Настасья Прокопьева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1810

Дочь: Лукия Прокопиева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1812

Дочь: Мавра Прокопиева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1815

Дочь: Тихонькова Васса Прокопьева

Отец ребёнка: Сединкин Прокопий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.03.1834
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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