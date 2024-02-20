(Кирильченко) Анастасия Романовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1919
Дата смерти05.09.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Кирильченко Роман Александрович
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
05.09.1920
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка