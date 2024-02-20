(Кирильченко) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирильченко) Анастасия Романовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1919

Дата смерти

05.09.1920

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кирильченко Роман Александрович

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
05.09.1920
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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