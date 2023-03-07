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von Helmersen Александр Александрович
von Helmersen Александр Александрович
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Место рождения
Брест
, Брестская область
Дата рождения
1843
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Гельмерсен Александр Петрович
1797 г.р.
Мать
Von Helmersen (Baronin Rossillion Россильон) Antoin. Eglantine
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Гельмерсен Александр Петрович
Мать:
Von Helmersen Antoin. Eglantine
Брест
, Брестская область
Смерть
1904
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