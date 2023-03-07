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von Helmersen Александр Александрович

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Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Гельмерсен Александр Петрович

Мать: Von Helmersen Antoin. Eglantine

Брест, Брестская область
Смерть
1904
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