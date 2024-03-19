(Еремина) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Еремина) Наталья Фёдоровна

(Еремина) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.06.1890

Дата смерти

06.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1890

Отец: Еремин Фёдор Степанович

Мать: Еремина Вера Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.06.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Сергеевич Еремин, Пелагея Алексеевна Маркушина
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.07.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
08.07.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close