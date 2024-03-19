(Еремина) Наталья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения06.06.1890
Дата смерти06.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1890
Отец: Еремин Фёдор Степанович
Мать: Еремина Вера Алексеевна
Крещение
08.06.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Сергеевич Еремин, Пелагея Алексеевна Маркушина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1907
Причина смерти: чахотка
Похороны
08.07.1907
Кладбище: Васильевское