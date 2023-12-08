Черкашина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашина Мария Петровна

Черкашина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкашин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкашин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкашин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Николай Петрович

Смерть
2008
Красное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close