Чекалов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1935 г.р.
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1946 г.р.
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МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903

Отец: Чекалов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Чекалов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1935

Сын: Чекалов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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