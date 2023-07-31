Чекалов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903
Отец: Чекалов Степан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чекалов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1935
Сын: Чекалов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1939
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Чекалова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно