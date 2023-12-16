Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Конон Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян
Рождение ребёнка
1708
Сын: Пимен Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян
Смерть
Неизвестно