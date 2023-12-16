Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Конон Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Пимен Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян

Смерть
Неизвестно
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