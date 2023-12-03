Волкова Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1921

Сын: Волков Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Фомич

Смерть
Неизвестно
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