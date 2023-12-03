Волкова Татьяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Рождение ребёнка
11.08.1921
Сын: Волков Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Волков Кузьма Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Кузьма Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Кузьма Фомич
Смерть
Неизвестно