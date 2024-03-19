Тихонькова (Матушкина) Елена Матвиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти30.12.1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Матушкин Матвий Михайлов
Бракосочетание
30.01.1811
Рождение ребёнка
10.11.1811
Сын: Тихоньков Феодор Димитриев
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
17.10.1812
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
19.11.1814
Сын: Тихоньков Григорий Димитриев
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
28.01.1816
Сын: Тихоньков Иоанн Димитриев
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
28.01.1816
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
19.10.1818
Сын: Тихоньков Артемий Димитриев
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
24.12.1819
Дочь: Евгения Димитриева
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
05.07.1821
Сын: Тихоньков Иоакинф Димитриев
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Рождение ребёнка
03.09.1822
Дочь: Анна Димитриева
Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров
Смерть
30.12.1826
Причина смерти: от горячки