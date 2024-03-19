Тихонькова (Матушкина) Елена Матвиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Матушкина) Елена Матвиева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

30.12.1826

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Матушкин Матвий Михайлов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1811

Муж: Тихоньков Димитрий Никифоров

Рождение ребёнка
10.11.1811

Сын: Тихоньков Феодор Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1812

Сын: Тихоньков Лука Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1814

Сын: Тихоньков Григорий Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Сын: Тихоньков Иоанн Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Сын: Тихоньков Кир Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1818

Сын: Тихоньков Артемий Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1819

Дочь: Евгения Димитриева

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1821

Сын: Тихоньков Иоакинф Димитриев

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1822

Дочь: Анна Димитриева

Отец ребёнка: Тихоньков Димитрий Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.12.1826
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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