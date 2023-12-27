Чижова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 01.06.1824

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Мозжорина Марья Кузминична

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Чижов, Он Же Крысин Аким Кузьмич

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
22.03.1800

Сын: Чижов, Он Же Крысин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Козлова Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
02.03.1806

Сын: Чижов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
16.10.1817

Сын: Чижов Он Же Иванушкин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чижов, Он Же Крысин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Кузьма Семенович

Смерть
После 01.06.1824
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