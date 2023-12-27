Чижова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 01.06.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Мозжорина Марья Кузминична
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Чижов, Он Же Крысин Аким Кузьмич
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
22.03.1800
Сын: Чижов, Он Же Крысин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Козлова Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
02.03.1806
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
16.10.1817
Сын: Чижов Он Же Иванушкин Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чижов, Он Же Крысин Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Чижов Кузьма Семенович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 01.06.1824