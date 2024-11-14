Жена Степана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Порфирий
Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестер Степанович
Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан
Смерть
Неизвестно