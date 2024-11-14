Жена Степана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖена Степана

Жена Степана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Порфирий

Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестер Степанович

Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Фрол Степанович

Отец ребёнка: Чернов (Хураçка) Степан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.