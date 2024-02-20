Сариджа Маляр ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бизбиз) София Ильинична
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Узбек (Сариджа Маляр) Евдокия
Мать ребёнка: (Бизбиз) София Ильинична