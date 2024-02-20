Сариджа Маляр ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сариджа Маляр ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1936 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бизбиз) София Ильинична

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бизбиз) София Ильинична

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бизбиз) София Ильинична

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бизбиз) София Ильинична

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Узбек (Сариджа Маляр) Евдокия

Мать ребёнка: (Бизбиз) София Ильинична

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