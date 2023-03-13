Волосковъ Иванъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1738
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Волосковъ Самойла Васильевъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Волоскова Оксинья
Мать ребёнка: Волоскова Меланья Александрова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1757
Ромодановка, Симбирскаго уезда