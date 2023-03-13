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Волосковъ Иванъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1738

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Волосковъ Самойла Васильевъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волоскова Оксинья

Мать ребёнка: Волоскова Меланья Александрова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоскова Меланья Александрова

Смерть
1757
Ромодановка, Симбирскаго уезда
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