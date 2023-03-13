Крыгинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Крыгинъ Логинъ

Мать: Крыгина Матрена

Смерть
1990
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