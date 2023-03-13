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Степачкина Татьяна Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Гуненкова Офимья

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Степачкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Степачкинъ Егоръ

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Степачкинъ Василий

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1792

Сын: Степачкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степачкинъ Шекуновъ Петръ

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