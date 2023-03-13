Степачкина Татьяна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Гуненкова Офимья
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Степачкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Степачкинъ Егоръ
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Степачкинъ Василий
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
12.02.1792
Сын: Степачкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Степачкинъ Шекуновъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно