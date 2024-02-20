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Хавалджи Юрий Акритович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Хавалджи Акрит

Мать: Хавалджи Анастасия

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хавалджи Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Хавалджи Александра

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-100
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Хавалджи Александра

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Юрьевна

Мать ребёнка: Хавалджи Александра

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Смерть
Неизвестно
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