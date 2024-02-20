Хавалджи Юрий Акритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Хавалджи Акрит
Мать: Хавалджи Анастасия
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Хавалджи Александра
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-100
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Хавалджи Александра
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Юрьевна
Мать ребёнка: Хавалджи Александра
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Смерть
Неизвестно