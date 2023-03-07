Лобановъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лобановъ Прохоръ
Мать: Лобанова Анна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Привалова Ксения
Мать ребёнка: Лобанова Александра
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лобановъ Яковъ
Мать ребёнка: Лобанова Александра
Военная служба
1843
Военная служба
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Александра
Смерть
Неизвестно