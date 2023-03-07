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Лобановъ Константинъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лобановъ Прохоръ

Мать: Лобанова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Привалова Ксения

Мать ребёнка: Лобанова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лобановъ Яковъ

Мать ребёнка: Лобанова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1843
Военная служба
1843
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Александра

Смерть
Неизвестно
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