Прокшин Киприян Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокшин Киприян Федорович

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Прокшин Федор Зотеевич

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Прокшин Феоклист Киприянович

Мать ребёнка: Прокшина Татьяна Осиповна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Прокшина Ксенья Киприяновна

Мать ребёнка: Прокшина Татьяна Осиповна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина Татьяна Осиповна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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