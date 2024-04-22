Прокшин Киприян Федорович
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Прокшин Федор Зотеевич
Рождение ребёнка
1701
Сын: Прокшин Феоклист Киприянович
Мать ребёнка: Прокшина Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Прокшина Ксенья Киприяновна
Мать ребёнка: Прокшина Татьяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно