Сахаровъ Фома
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сахаровъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Васюткина Настасья
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана