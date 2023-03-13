Сахаровъ Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаровъ Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сахаровъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Васюткина Настасья

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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