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Рудина (Уварова) Татьяна Борисовна
Рудина (Уварова) Татьяна Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Уваров Борис Семенович
1888 г.р.
Мать
Уварова (Поройкова) Юлия Александровна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Уваров Борис Семенович
Мать:
Уварова Юлия Александровна
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