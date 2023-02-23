Асташина Варвара Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташина Варвара Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.12.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1851

Сын: Асташин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Асташин Степан Уарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташин Степан Уарович

Смерть
10.12.1889
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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