Асташина Варвара Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти10.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1851
Сын: Асташин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Асташин Степан Уарович
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1889
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область