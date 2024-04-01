Матвеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1816
Отец ребёнка: Матвеев Федор Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвеев Федор Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Василий Казак Р. Плосского Федоров
Отец ребёнка: Матвеев Федор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно