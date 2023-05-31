Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаиса Николаевна

Раиса Николаевна

Место рождения

Вологодская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Вологодская обл.
Родилась в деревне под г.Череповец Вологодской обл. | Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Родилась в деревне под г.Череповец Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Умерла через 3 мес.после родов