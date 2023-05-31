Раиса Николаевна
Место рожденияВологодская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Вологодская обл.
Родилась в деревне под г.Череповец Вологодской обл. | Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Родилась в деревне под г.Череповец Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Умерла через 3 мес.после родов