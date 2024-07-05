Володин Арсентий Семёнович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Володин Арсентий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Володин Семён Еремеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Анастасия Р

Рождение ребёнка
1901

Сын: Володин Сергей Арсентьевич

Мать ребёнка: Володина Анастасия Р

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Володин Иван Арсентьевич

Мать ребёнка: Володина Анастасия Р

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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