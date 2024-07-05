Володин Арсентий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Володин Семён Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Анастасия Р
Рождение ребёнка
1901
Сын: Володин Сергей Арсентьевич
Мать ребёнка: Володина Анастасия Р
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Володина Анастасия Р
Смерть
Неизвестно