Матушкина (Шаламова) Екатерина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Шаламова) Екатерина Козмина

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1805

Отец: Шаламов Козма Васильев

Мать: Шаламова Дарья Васильева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1826

Муж: Матушкин Димитрий Алексиев

Рождение ребёнка
07.07.1827

Сын: Матушкин Михаил Димитриев

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Матушкин Максим Димитриев

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Рождение ребёнка
06.11.1831

Дочь: Стефанида Димитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1831

Дочь: Феоктиста Димитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1834

Дочь: Мариамна Димитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: Феодосия Димитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1838

Дочь: Ксения Димитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1839

Дочь: Ольга Димитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1840

Дочь: Евфросиния Дмитриева

Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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