Матушкина (Шаламова) Екатерина Козмина
Место рождения
Дата рождения23.11.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1805
Отец: Шаламов Козма Васильев
Мать: Шаламова Дарья Васильева
Бракосочетание
27.01.1826
Рождение ребёнка
07.07.1827
Сын: Матушкин Михаил Димитриев
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Матушкин Максим Димитриев
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
06.11.1831
Дочь: Стефанида Димитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
06.11.1831
Дочь: Феоктиста Димитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
20.02.1834
Дочь: Мариамна Димитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
02.06.1835
Дочь: Феодосия Димитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
23.01.1838
Дочь: Ксения Димитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
11.07.1839
Дочь: Ольга Димитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
29.09.1840
Дочь: Евфросиния Дмитриева
Отец ребёнка: Матушкин Димитрий Алексиев
Смерть
Неизвестно