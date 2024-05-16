Бурнасенко (Кошелева) Ольга 1 Ивановна
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Россонский р-н, Шмитовский с/с, д. Старицы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Иван Александрович
Мать: не указана
Белорусская ССР, Витебская обл., Россонский р-н, Шмитовский с/с, д. Старицы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнасенко Геннадий
Отец ребёнка: Бурнасенко Безымянный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнасенко Василий
Отец ребёнка: Бурнасенко Безымянный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно