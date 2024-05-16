Бурнасенко (Кошелева) Ольга 1 Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурнасенко (Кошелева) Ольга 1 Ивановна

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Россонский р-н, Шмитовский с/с, д. Старицы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Иван Александрович

Мать: не указана

Белорусская ССР, Витебская обл., Россонский р-н, Шмитовский с/с, д. Старицы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнасенко Геннадий

Отец ребёнка: Бурнасенко Безымянный

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнасенко Василий

Отец ребёнка: Бурнасенко Безымянный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнасенко Безымянный

Смерть
Неизвестно

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