(Анненкова) Александра Михайловна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Анненкова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Анненков Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Аделаида Дионисьевна

Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Елизавета Дионисьевна

Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Екатерина Дионисьевна

Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Александра Дионисьевна

Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Дионисий Михайлович

Смерть
1898

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