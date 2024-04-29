(Анненкова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1898
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Анненков Михаил Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Аделаида Дионисьевна
Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Елизавета Дионисьевна
Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Екатерина Дионисьевна
Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Александра Дионисьевна
Отец ребёнка: Оболенский Дионисий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898