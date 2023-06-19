Шевелев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Александр Андреевич

Шевелев Александр Андреевич

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шевелев Андрей Федорович

Мать: Шевелева Феклисия (Феоктиста\\Фекла) Андреевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
пулеметчик
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести | красноармеец в ВОВ. рядовой. привзван Купинским РВК 3 августа 1941