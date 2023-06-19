Шевелев Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
пулеметчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести | красноармеец в ВОВ. рядовой. привзван Купинским РВК 3 августа 1941