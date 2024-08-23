Першина Матрена Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Матрена Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Семен Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Першин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Першин Семен Ильич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Першина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Першин Семен Ильич

Гарченцы, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Першина) Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Першин Семен Ильич

Гарченцы, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
4 месяца на момент переписи 1897 года
Смерть
Неизвестно

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