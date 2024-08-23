Першина Матрена Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Семен Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Отец ребёнка: Першин Семен Ильич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Першина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Першин Семен Ильич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Першина) Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Першин Семен Ильич
4 месяца на момент переписи 1897 года
Смерть
Неизвестно