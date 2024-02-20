Христофорова (Арнаутова) Архандеса Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1837
Дата смерти1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Арнаутов Михаил
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1877
Сын: Христофоров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Христофоров Харлампий Михайлович
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Христофоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
?.12.1885
Сын: Христофоров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христофоров Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христофоров Федор Михайлович
Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович
Смерть
1911