Христофорова (Арнаутова) Архандеса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова (Арнаутова) Архандеса Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1837

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Арнаутов Михаил

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1877

Сын: Христофоров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Христофоров Харлампий Михайлович

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Христофоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
?.12.1885

Сын: Христофоров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христофоров Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христофоров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Христофоров Михаил Федорович

Смерть
1911
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