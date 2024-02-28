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Благинин Еким Зеновьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Благинин Зеновей Евплов

Мать: Благинина Аксинья Кондратьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Благинин Фома Екимов

Мать ребёнка: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Устиния Екимова

Мать ребёнка: Благинина Варвара Кирилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Благинина Аксинья Еким

Мать ребёнка: Благинина Варвара Кирилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Благинин Александр Екимов

Мать ребёнка: Благинина Варвара Кирилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Варвара Кирилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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