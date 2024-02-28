Благинин Еким Зеновьев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1872
Сын: Благинин Фома Екимов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Устиния Екимова
Мать ребёнка: Благинина Варвара Кирилова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Благинина Аксинья Еким
Мать ребёнка: Благинина Варвара Кирилова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Благинин Александр Екимов
Мать ребёнка: Благинина Варвара Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно